До и после: в этой квартире 40 лет не было ремонта

В этом доме послевоенной постройки находится квартира, где послдений раз ремонти делался 40 лет назад. Если в остальных помещениях еще можно было без содрогания находиться, кухня буквально кричала: скорее, скорее, а то я так и умру неремонтированной!

До ремонта. Фото: blog.sweeten.com

Судите сами: обшарпанный пол, облезлая краска, отстающие плинтуса. А о мебели мы и не говорим. Собственник квартиры по имени Рон решился наконец превратить квартиру в нечто светлое, легкое и воздушное. И знаете что? Поставленную задачу он выполнил.

После ремонта. Фото: blog.sweeten.com

После ремонта. Фото: blog.sweeten.com

Дизайнер предложил Рону объединить кухнб с гостиной, как делают сейчас почти все, однако Рот это предложение отверг. Он предпочел не объединять пространство, а лишь снять дверь, ведущую в кухню. Так эти помещения стали ближе, но в то же время остались отдельными. В кухне же произошли самые серьезные изменения.

Фото: blog.sweeten.com

Фото: blog.sweeten.com

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