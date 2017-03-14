13 фруктов и овощей, в которых содержится больше всего ядовитых веществ

Надо ли покупать вместо дешевой и, вероятно, содержащей больше ядов пищи дорогую и органическую? Однозначного ответа нет, каждый потребитель делает выбор сам, пишет Business Insider. Использование пестицидов отличается в зависимости от сельскохозяйственной культуры, страны и даже региона, в связи с чем в разных странах различные продукты могут быть неодинаково полезны.

По словам педиатра и эпидемиолога Филиппа Лэндригана, даже небольшое количество пестицидов может нанести вред младенцам и маленьким детям. Т.е. родители должны по возможности выбирать пищу без химикатов и держать от детей подальше фрукты и овощи с содержанием опасных веществ.

Министерство сельского хозяйства США провело тысячи анализов фруктов и овощей и составило их рейтинг по наибольшему содержанию опасных веществ. Поскольку при их выращивании во всем мире используется огромное количество химических веществ, лучше всего покупать их как домашнюю экологическую продукцию.

Например, было установлено, что 98% проверенной клубники содержало остатки минимум одного яда, а в одной из проб были обнаружены остатки 20 различных ядов. Также в анализах шпината было в среднем в два раза больше пестицидов, чем в других подобных сельскохозяйственных культурах. Из 50 проверенных яблок в 49 было найдено опасное количество ядовитых веществ.

Фрукты и овощи, содержащие больше всего ядов:

Клубника

Шпинат

Нектарины

Яблоки

Персики

Груши

Вишня

Виноград

Сельдерей

Помидоры

Сладкий перец

Картофель

Перец чили