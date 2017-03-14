Служба в армии и подготовка к ней учитываются при начислении пенсии

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Ида-Вирумаа Евгений. Сейчас он активно выясняет перспективы своей будущей пенсии, получение которой для него не за горами. «Я был в Пенсионном департаменте. Там мне сказали, что годы службы в армии будут учтены, но не хотят признавать полгода, в течение которых я учился перед армией на водительских курсах», - рассказал читатель.

Через предармейские курсы профессиональных водителей прошел не только Евгений. Немало жителей Северо-Востока в приказном порядке отправлялись на обучение в автоцентр ДОСААФ, который располагался в Кохтла-Ярве. Учили будущих профессиональных водителей для армии и в Таллинне.

«Меня отправили на шестимесячные курсы сразу после школы. Направление я получил в военкомате, а после прохождения курсов и получения соответствующего удостоверения, пошел служить водителем, - объясняет Евгений. – Эти курсы не были добровольными. Работать я в это время не мог. Вместе со мной были парни, которые уже имели официальные рабочие места, но их на время обучения освобождали от основной работы. Но у них есть запись в трудовой книжке. Теперь же мне сказали, что у тех, кто имел трудовую книжку, эти полгода засчитаны будут, а у меня нет».

Евгений говорит, что мужчин, которые столкнулись с подобной проблемой, на Северо-Востоке немало. Все удивлены тем, что армия учитывается, а курсы, на которые отправлял военкомат – нет: «Это как-то странно. Нас же отправляли в принудительном порядке».

Ответить на вопрос Евгения мы попросили советника по связям с общественностью Департамента социального страхования Керсти Вайкмаа. И довольно быстро получили исчерпывающий ответ, который помогла составить советник отдела компенсацию Департамента социального страхования Катрин Вяллинг:

«Согласно Закону о государственном пенсионном страховании, в трудовом стаже учитывается и время обязательной воинской службы, если человек призывался в армию из Эстонии. Если военкомат отправил человека в обязательном порядке до поступления на службу на водительские курсы, то в его пенсионном стаже должно быть учтено и это время. Для того чтобы это время было учтено, нужно представить документ, в котором указано, что на курсы направил военкомат. Часто такие отметки вносили в трудовую книжку человека. Если в Трудовой книжке такой отметки нет, это можно доказать иными документами.

Для решения проблемы конкретного человека нужно исходить из имеющихся документов. В этом случае советуем Евгению обратиться в бюро обслуживания Департамента социального страхования, где ему дадут более точную информацию по его случаю и посоветуют, что делать».

Ответ главной конторы Департамента социального страхования мы переправили Евгению, который сказал, что от тех курсов у него остались документы, которые выдавали по окончании обучения. С ними и распечаткой ответа из Таллинна он пойдет в бюро обслуживания по месту жительства. То же самое советуем сделать и всем тем, кто призывался из Эстонии, проходил подобные курсы, но предварительное обучение ему по каким-то причинам не учли при начислении трудового стажа и пенсии.