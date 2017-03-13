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Игорь Котюх. День родного языка, но какого?

Игорь Котюх
Игорь Котюх
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Конечно, отмечаемый сегодня День родного языка – прежде всего день эстонского, пишет поэт и переводчик Игорь Котюх, но вместе с тем в этот день мы могли бы предпринять что-то и для развития языка, который является родным для нас.

Отмечаемый ежегодно 14 марта День родного языка настолько прочно занял свое место в списке общегосударственных праздничных дат Эстонии, что кажется, будто он был всегда.

Тем не менее, это относительно юная традиция – впервые День родного языка официально отметили в 1999 году. А произошло это благодаря инициативе учителя эстонского языка Мейнхарда Лакса из поселка Сонда в Ида-Вирумаа. Это он придумал такой праздник и собрал в поддержку своей идеи около восьми тысяч подписей и более десятка рекомендаций писателей, чтобы его предложение рассмотрели депутаты Рийгикогу.

Народным избранникам идея понравилась, и теперь в день рождения первого эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона (1801–1822) проводятся мероприятия, на которых воздают должное родному языку и говорят о важности его сохранения.

Здесь может возникнуть вопрос: какой именно язык имеется в виду в названии красного дня календаря? Ведь даже в маленькой Эстонии говорят на разных языках, по данным переписи населения жители страны указывают в качестве родных около ста языков.

Конечно, День родного языка относится прежде всего к эстонскому. Именно о нем думал Кристьян Яак Петерсон, когда написал по-эстонски стихи:

Разве родной язык наш

не может, вздымаясь к небу

на крыльях народной песни,

себе обрести бессмертье?

(перевод Вс. Рождественского)

Подобным образом мыслил и проработавший всю жизнь в школе Мейнхард Лакс (1922-2008), употребляя в разговоре с учениками и в письме к депутатам словосочетания «эстонский язык» и «родной язык» как синонимы. Наш День родного языка – это в первую очередь праздник для одного миллиона людей на планете Земля, называющих своим родным языком эстонский.

Почему же этот день не был назван днем эстонского языка? Тут может быть несколько причин, и одна из них на поверхности: чтобы проявить такт к тем жителям страны, которые полагают своим родным языком не эстонский, а какой-нибудь другой: русский, украинский, белорусский, финский, латышский, литовский и так далее. (Современные анкеты позволяют выбрать больше одного родного языка, в результате чего в статистических данных появляются билингвы и даже трилингвы.)

Что интересно, по предложению ЮНЕСКО с 2000 года во всем мире 21 февраля отмечают Международный день родного языка – «с целью защиты языкового и культурного многообразия». Так что в условиях Эстонии получается, что у нас проходят два уникальных дня родного языка в течение трех недель: глобальный и локальный. Разница между ними – косвенное доказательство того, что 14 марта – это праздник эстонского языка.

Так мы подходим к еще одному вопросу: как отмечать День родного языка 14 марта тем, для кого эстонский не является родным? Думаю, вариантов здесь немало. К примеру, я и некоторые мои пишущие по-русски коллеги наблюдаем за тем, кого объявят лауреатами премии Капитала культуры в области литературы. Премию присуждают именно в этот день, чтобы поздравить друзей и знакомых с высокой наградой. Поскольку язык и литература тесно переплетены, 14 марта – это в какой-то мере и день эстонской литературы. А раз так, его можно воспринимать как напоминание вернуться к Оскару Лутсу, открыть непрочитанный роман Яана Кросса, прикоснуться к глубочайшим стихам Яна Каплинского – если не в оригинале, то в переводе.

День родного языка не был назван днем эстонского языка из уважения к жителям Эстонии, для которых эстонский не является родным. Следовательно, 14 марта мы могли бы что-то предпринять и для развития своего родного языка – а также вежливо поклониться эстонскому языку любым подходящим нам способом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень родного языкапоэзия
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