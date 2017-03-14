Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году

Одной из особенностей модели, предположительно, станут задние двери в стиле кроссовера Model X — с автоматическим открыванием вверх. Кроме того, Model Y получит систему автопилота нового поколения. В ее состав входят восемь камер кругового обзора, 12 обновленных ультразвуковых датчиков, модифицированный радар и компьютер, превышающий предыдущую версию по производительности в 40 раз.

Дополнительных сведений о готовящемся электрокаре пока нет, однако можно предположить, сколько будет стоить кроссовер и каким будет его запас хода. В случае с «донорской» Model 3 цены стартуют примерно с 35 тысяч долларов (около 32 000 евро). При этом прогнозируемый запас хода самой доступной «Теслы», построенной на новой платформе, составляет около 370 километров.

Ранее в «Тесле» заявили, что выпуск Model 3 начнется в 2017 году, однако позже появилась информация об отсрочке начала продаж до конца 2018 года. В компании рассчитывают, что «бюджетная» модель увеличит объем сбыта до полумиллиона машин в год. Для сравнения, в 2016-м фирма продала 76 тысяч машин.