Фото: ни за что не догадаетесь, где находится эта чудесная квартира
14. март 2017 13:29
Жилье не всегда находится в специально построенных домах. Иногда люди живут в совершенно неприспособленных для этого помещениях. И живут, заметьте, красиво.
Например, в этой, построенной 200 лет назад конюшне, рассказывает Kodu.
Фото: dezeen.com
Этот домик имеет имя собственное - Casa Campo, площадь 45 м2 и находится на Ибице. Здесь поселилась супружеская пара, имеющая отношение к дизайну.
Фото: dezeen.com
В доме, обогреваемом с помощью солнечных панелей, есть все необходимое для комфортной жизни.
Фото: dezeen.com
Учитывая и то, что вокруг дома растут экзотические растения, имеются огород, площадка для занятий йогой и бассейн, можно считать этот дом идеальным местом для жизни двоих человек.
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