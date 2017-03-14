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Фото: ни за что не догадаетесь, где находится эта чудесная квартира

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: dezeen.com

Жилье не всегда находится в специально построенных  домах. Иногда люди живут в совершенно неприспособленных для этого помещениях. И живут, заметьте, красиво.

Например, в этой, построенной 200 лет назад конюшне, рассказывает Kodu.

Фото: dezeen.com

Этот домик имеет имя собственное - Casa Campo, площадь 45 м2 и находится на Ибице. Здесь поселилась супружеская пара, имеющая отношение к дизайну.

Фото: dezeen.com

В доме, обогреваемом с помощью солнечных панелей, есть все необходимое для комфортной жизни.

Фото: dezeen.com

Учитывая и то, что вокруг дома растут экзотические растения, имеются огород, площадка для занятий йогой и бассейн, можно считать этот дом идеальным местом для жизни двоих человек.

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