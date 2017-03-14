Видео “Радара”: правда ли, что беженцы уничтожают благополучную Швецию?

“Мы видим, что уровень преступности падает. По крайней мере, он не растет”, - сказал замглавы полиции Мальме Андерс Виберг. Несмотря на это команда “Радара” стала в Швеции свидетелями поджога автомобиля и гаража. За это время в стране произошло несколько перестрелок. В основном, журналистам давали понять, что проблема существует, но она раздута. И полиция, и местные жители утверждают, что в возникшем кризисе виноваты социальные сети. “Раньше у нас социальные сети так не влияли на политику”, - сказала живущая девять лет в Швеции Эвелин Тамм.

В спецвыпуске передачи звучит мнение эстонца, пожившего с военными беженцами, бывшего судьи миграционного суда, решающего вопросы о статусе беженцев, а также проживающего в Гетеборге бывшего министра обороны Эстонии Хайна Ребаса.

“Поскольку они любители и не умеют обращаться с тяжелым оружием, они стреляют небрежно и могут попасть в других. Например, здесь в Бископсгордене, где мы находимся, полгода назад в квартиру бросили ручную гранату, которая убила четырехлетнего мальчика”, - рассказал уроженец Таллинна Ребас.

Ребас привел команду “Радара” в бар в Гетеборге, где в марте 2015 года произошла массовая перестрелка. “Я услышал четыре выстрела, посмотрел на дверь, двое мужчин в масках ворвались с “Калашниковыми””, - рассказал работник бара, ставший очевидцем драмы, в которой чудом остался жив.

Много других мнений можно будет услышать сегодня в спецвыпуске “Радара” на Kanal 2 в 20.00.