Футболист Роман Широков опроверг обвинения в приеме допинга перед ЧМ-2014

Во вторник портал Life со ссылкой на источник в Международной федерации футбола (ФИФА) распространил информацию о том, что имя Широкова фигурирует в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Первый раз об этом слышу, - заявил Широков ТАСС. - Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне. А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА".

По информации ресурса, комиссии показались подозрительными анализы крови бывшего футболиста, которые были взяты у него незадолго до чемпионата мира 2014 года. Турнир Широков пропустил из-за травмы, а в настоящее время уже завершил свою карьеру, пишет newsru.com.

Напомним, что комиссия Макларена ранее представила две части доклада, в которых содержатся материалы расследования якобы имевших место допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия обвинила Россию в создании государственной допинговой системы, в которую были вовлечены более тысячи спортсменов.