Владелец кохтла-ярвеского Nitrofert: США не хотят моего возвращения на Украину

По его словам, запрос об экстрадиции в США - "это придуманное дело, которое абсолютно не имеет никакого отношения к Америке". "Я никогда не был в Америке и никогда ничего не делал с Америкой", - сказал Фирташ. Бизнесмен также отметил, что запрос на экстрадицию в Испанию должен был стать вторым путем, который не даст ему поехать на Украину. "Это продолжает американскую историю... и подтверждает, что они (США) не хотят, чтобы я вернулся домой", - считает он.

Фирташ также подчеркнул, что санкции Запада в отношении России из-за ситуации на Украине стали ошибкой. С 2014 года он пытался убедить европейских политиков, "что не надо Россию пугать санкциями, не надо делать этих ошибок". "Я разговаривал с политическими лидерами разных стран европейских о том, чтобы они смягчили немножко тон", - сказал предприниматель. По его признанию, Украина должна стать мостом между Россией и Европой, поэтому США и не хотят его возвращения домой.

Как рассказал Фирташ, он всегда говорил, что надо, чтобы Крым остался в составе Украины, и ему надо дать чуть больший статус. Главным для него всегда было не допустить размещения в Крыму армии НАТО. "И это бы решило данную проблему, но, к сожалению, вы знаете, что дальше произошло, Европа ввела санкции после Америки. Америка давила, мы с вами видим, что эти санкции ни к чему не привели", - подчеркнул он.

"В любом случае, нравится это или не нравится, нам с Россией надо договариваться. Россия - наш сосед исторический, и нам надо находить компромиссы", - признал предприниматель.

Бизнесмен Дмитрий Фирташ находится с 2014 года в Вене, которую он не может покинуть из-за судебных процессов об экстрадиции в США. 21 февраля этого года Земельный суд Вены одобрил его экстрадицию, но окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии. Юристы бизнесмена намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Затем предприниматель был задержан по запросу на экстрадицию в Испанию, но через два дня суд решил выпустить его на свободу, запретив покидать Австрию.

Nitrofert входит в группу Ostchem Holding, объединенную с производственными фондами принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу группы химической промышленности Group DF.