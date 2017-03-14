Бывший руководитель центра инфотехнологии и разработок МВД предстанет перед судом

Согласно обвинению, Мяндла приобрел различную технику, в том числе телефоны и фотоаппарат, на общую сумму более 1600 евро, подстрекая к фальсификации счетов сотрудника фирмы, предоставляющей SMIT услуги в сфере продаж. В отношении этого сотрудника прокуратура прекратила дело, на него возложено денежное обязательство.

Мяндла покинул SMIT по иным причинам еще в январе 2015 года, SMIT обнаружил факт злоупотреблений позднее, при повторной проверке счетов.

По словам главы бюро коррупционных преступлений центральной уголовной полиции Мати Омблера, это дело — очередной пример того, как важно, чтобы в учреждении или на предприятии были внутренний контроль или исполняющий задачи аудита сотрудник, который мог бы выявить причиненный материальный ущерб и его размер. Это в сотрудничестве с полицией позволит идентифицировать причинившее ущерб лицо и в рамках гражданского иска потребовать компенсации ущерба.

«Осуществление публичной власти в качестве должностного лица требует от чиновников законопослушного и этичного поведения», - сказала прокурор по особо важным делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Каск. Она подчеркнула, что к расследованию подобных преступлений относятся крайне серьезно, и отметила внимательность SMIT, выявившего нарушение.