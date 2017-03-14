Эстонский журналист - президенту Асаду: что делают русские в Сирии?

Асада попросили описать природу взаимоотношений между Россией и Сирией на данный момент, поскольку в мировых СМИ они описываются очень по-разному – то как плодотворное сотрудничество, то как колонизация. “Что русские здесь делают?” – спросил Иванов.

“Давайте говорить о реальности, о фактах, - предложил Асад. – С тех пор как россияне начали свою операцию против ИГИЛ в сотрудничестве с Сирийской армией – разумеется, мы их сюда позвали, чтобы поддержать в нашей борьбе с террористами – ИГИЛ исчезает. Перед этим здесь было то, что называлось американским альянсом или же западным альянсом против ИГИЛ, но это косметический альянс, ИГИЛ расширялся. Тогда они стали говорить о роли россиян в негативном ключе, только после того, как те стали добиваться здесь успехов. Но прежде всего, в реальности, Россия преуспела вместе с Сирийской армией в борьбе против террористов, отбитые назад Алеппо и Пальмира, как и многие другие территории, - конкретное свидетельство тому, так что мы говорим не о мнениях, это факт».

“Что касается оккупации, да. Учитывая политические отношения с правительством с начала этой – не только интервенции, но и поддержки, до отправки их войск в Сирию, я говорю о начале войны шесть лет назад – с того времени каждый политический шаг, а затем и военный шаг, касающийся Сирии, осуществлялся при согласовании с сирийским правительством, - заявил Асад. – Это их политика, и это их поведение. Их политика и отношения с Сирией основаны на двух вещах, прежде всего, это независимость Сирии, что является частью хартии ООН, и суверенитет любой другой страны. Второе основано на морали, поэтому здесь нет никакой колонизации, это отношения между Сирией и Россией, которые длятся шесть десятилетий и так всегда было при разных обстоятельствах”.