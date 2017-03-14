В Москве опровергли отправку спецназа в Египет и назвали новость вбросом и видением

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал сообщение агентства Reuters о прибытии российского спецназа на египетскую военную базу на границе с Ливией.
«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год»,— цитирует его слова Коммерсант.
По данным Reuters, которое ссылается на американские и египетские военно-дипломатические источники, Россия развернула на авиабазе в египетском городе Сиди-Баррани ограниченный контингент из 22 военных и неизвестного количества беспилотников.
Собеседники агентства утверждают, что целью размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который 3 марта потерпел поражение в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази, атаковавших контролируемые его силами нефтяные порты.