В Москве опровергли отправку спецназа в Египет и назвали новость вбросом и видением

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год»,— цитирует его слова Коммерсант.

По данным Reuters, которое ссылается на американские и египетские военно-дипломатические источники, Россия развернула на авиабазе в египетском городе Сиди-Баррани ограниченный контингент из 22 военных и неизвестного количества беспилотников.

Собеседники агентства утверждают, что целью размещения должна стать «поддержка командующего ливийской армии Халифы Хафтара», который 3 марта потерпел поражение в боях с повстанцами из Бригады обороны Бенгази, атаковавших контролируемые его силами нефтяные порты.