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Тайна улыбки Моны Лизы раскрыта

Rus.Postimees.ee
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Мона Лиза | ФОТО: wikipedia.org

Благодаря недавнему исследованию Фрайбургского университета наконец-то получен ответ на вопрос, грустная или счастливая улыбка у Джоконды. И ответ однозначен.

12 участникам эксперимента были предоставлены девять черно-белых фотографий портрета Моны Лизы. Восемь фото были подвергнуты цифровой обработке — на четырех улыбку сделали счастливее, на остальных, напротив, грустнее. После перемешивания фотографии были показаны участникам 30 раз, в результате в 97% случаев улыбка на оригинальном изображении признавалась счастливой, рассказывает The Independent.

«Мы действительно поражены, — говорит доктор Юрген Корнмайер. — Учитывая работы по истории искусства, мы полагали, что интерпретация оригинала будет самой неоднозначной».

Во втором эксперименте восемь «грустных» версий портрета были подвергнуты более тонким изменениям, а после отданы добровольцам. Исходное изображение опять называлось счастливым, а обработанные фото признавались более грустными, отмечает "Моя Планета".

«У людей нет абсолютно зафиксированной шкалы измерения счастья, — добавляет Корнмайер. — Наш мозг очень быстро сканирует поле, мы видим всю картину, а затем делаем оценку».

Ученые также добавляют, что, возможно в других аспектах может быть какая-то двусмысленность, но не в восприятии счастливой и печальной улыбки.

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