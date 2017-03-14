Сависаар: о транзите либо хорошо, либо ничего

Само понятие «транзит как стабильный двигатель экономики» для нашей страны утратило свое значение почти 10 лет назад, после того, как российская железная дорога сократила поток грузов через Эстонию из-за накалившихся до предела отношений между странами. Согласно данным Департамента статистики, если в 2006 году объем грузопотока через наши порты составлял 50 миллионов тонн, то уже в 2008 – показатели резко снизились до 37 миллионов тонн и продолжают свое затяжное пике вплоть до настоящего времени.

В сфере железнодорожных перевозок ситуация выглядит еще более удручающей: в 2015 году объем транзита составил 11,3 миллионов тонн, а уже в прошлом году сократился на четверть. В целом же за последние три года транзит ежегодно сокращался на 20% в год! Тогда, небезызвестный реформист и премьер Андрус Ансип заявил во всеуслышание, что «нашей стране не нужен транзит российских нефтепродуктов», а чуть позже, в 2008 году, когда грянул мировой кризис, произнес знаменитую фразу, которая тут же разошлась на цитаты: «Если это кризис и крах, то только в таком кризисе и крахе я бы хотел жить».

Но лозунги - лозунгами, а делать что-то нужно. Запустить экономику при таких составляющих крайне тяжело. Все эти годы правительство, возглавляемое реформистами, только и делало, что кормило обещаниями, что экономические показатели вот-вот поползут вверх, еще немного и будут открыты новые экспортные рынки, а российский транзит заменят другие партнеры. Но где это все?

Сейчас спустя десять лет бездействия и отсутствия желания понять, что без транзита мы далеко не уедем, было принято решение начать предпринимать реальные шаги для возобновления диалога. Первым таким шагом мы, члены экономической комиссии Рийгикогу вместе с предпринимателями отправимся в Москву на крупнейшую международную выставку по грузоперевозкам, транспорту и логистики – ТрансРоссия -2017. Более того, летом мы планируем отправиться в Казахстан. Наша цель – наладить контакт, возобновить сотрудничество и предоставить нашим бизнесменам возможности для заключения сделок.

Учитывая значимость этой поездки, уже на следующей неделе мы встретимся с представителями российского посольства в Эстонии, чтобы обсудить наши перспективы. Очевидно, что после столь долгого застоя вряд ли мы сразу сможем возобновить эстонско-российские отношения. Но наша задача – объяснить российским предпринимателям, а, может быть, и наши коллегам из Государственной думы, что большая политика не должна препятствовать бизнесу. Ведь в конечном итоге такое сотрудничество выгодно всем нам.

Да, можно задать резонный вопрос – зачем России нужны эстонские порты и железная дорога. Ответ простой: сейчас очень большая доля грузопотока из эстонского транзита ушла на российские порты Усть-Лугу, Санкт-Петербург, Приморск, и это логично, что Россия развивает свои собственные порты и логистические мощности. Но Силламяэский порт находится всего в 90 километрах от Усть-Луги, и мы могли бы быть страховкой для россиян на тот случай, если они не будут справляться с перевалкой столь большого объема грузов.

Из-за того, что Эстония оказалась за пределами транзитного коридора, наша экономика потеряла свыше 300 миллионов евро. Да, не будем скрывать - наш визит носит чисто прагматический характер и направлен на то, чтобы поддержать эстонских предпринимателей. Но если мы хоть немного, но снизим градус наших разногласий и лед между нами тронется, от этого выиграют все. В том числе и ярые противники, считающие, что мы проживем и войдем в число богатейших стран без экспорта и без транзита.

Члены экономической комиссии также считают необходимым развивать прямое пассажирское ж/д сообщение по маршруту Таллинн-Тарту-Рига, а также пустить поезда Таллинн-Москва по учащенному графику в следующем году, когда стартует чемпионат мира по футболу. Чтобы болельщики и простые туристы могли беспрепятственно добраться из одной столицы в другую.