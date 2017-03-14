Картина дня: суд над угрожавшим взорвать самолет, день эстонского языка и арест присяжного адвоката

Суд над угрожавшим взорвать самолет

В Харьюском уездном суде начались сегодня слушания по делу Владислава Пяллинга (33), который ночью 25 июля прошлого года от имени ИГИЛ угрожал взорвать самолет, летающий между Эстонией и Германией. Читать далее...

Эстонский журналист - президенту Асаду: что делают русские в Сирии?

Журналисту из Эстонии Алексею Иванову удалось пообщаться в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом и задать ему вопрос относительно того, каковы на данный момент отношения между Сирией и Россией. Читать далее...

Видео: молодые люди ни в грош не ставят эстонскую полицию

Для полиции на юге Эстонии прошедшие выходные были полны работы. Среди более 300 вызовов бросается в глаза обилие инцидентов с пьяными людьми, а также проявление неуважения к стражам правопорядка со стороны молодежи. Читать далее...

Угроза ареста

Впервые в Эстонии присяжному адвокату в рамках гражданского спора грозит арест. Читать далее...

Хельме: эстонский язык сейчас еще в большей опасности, чем в советское время

Политикам и государственным чиновникам следует прекратить подрыв статуса эстонского языка, заявил председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме в День родного языка. Читать далее...

Игорь Котюх. День родного языка, но какого?

Конечно, отмечаемый сегодня День родного языка – прежде всего день эстонского, пишет поэт и переводчик Игорь Котюх, но вместе с тем в этот день мы могли бы предпринять что-то и для развития языка, который является родным для нас. Читать далее...

История одного игромана

Игроман с более чем 20-летним стажем рассказал историю возникновения своей зависимости, которая не отличается от других подобных, но, возможно, заставит задуматься хотя бы одного человека, который бежит к «однорукому бандиту», чтобы отыграться. Читать далее...

Нюансы досрочной пенсии

«Я вышел на пенсию на пять лет раньше, – рассказывает житель Таллинна Владимир Царапов (58 лет), – в связи с тем, что работал на вредном для здоровья производстве. Но никакие льготы, которые положены пенсионерам, на меня почему-то не распространяются. Хотя я 18 лет трудился на вредной работе, в цехе горячего литья!» Действительно, часть пенсионеров не имеет права на определенные льготы. Читать далее...

Фото: житель Таллинна устроил свалку в лесу Астангу

В последние дни февраля патруль Муниципальной полиции Таллинна обнаружил в Астангу свежую свалку мусора: в лесу были выброшены строительные отходы и бытовой мусор в мешках. Читать далее...

Видео: в Китае аттракцион рухнул вместе с людьми

На ярмарке в Китае с пятиметровой высоты на землю упала карусель с людьми. Читать далее...