Андеро Сепп: в полицию поступали сообщения о детях, которые пытались играть в опасную игру

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал веб-констебль Андеро Сепп:

«На основании информации о так называемых „смертельных играх“, поступившей в течение последних нескольких недель, мы можем предположить, что большинство игр (например, „Синий кит“) берут свое начало в социальной сети „ВКонтакте“, и вероятные администраторы находятся в России. Насколько нам известно, эти группы русскоязычные, и у нас нет информации о том, что подобные группы существуют в других социальных сетях или среди них есть эстоноязычные.

В полицию поступали сообщения о нескольких детях, которые пытались играть в опасную игру. Однако, к счастью, большинство детей рассказывают об игре родителям или школьным учителям, а сами избегают участия в ней.

Очень важно, чтобы родители обратили внимание на своих детей и проверили, какие интернет-страницы посещает ребенок и с кем общается в социальных сетях. Если родитель замечает, что ребенок погрустнел и ведет себя не как обычно, а на руках или ногах у него подозрительные повреждения, происхождение которых невозможно установить, следует поговорить с ребенком. Возможно, он откровенно скажет, что побудило его играть в опасную игру, и вместе проблему можно будет решить. Разумеется, следует выслушать ребенка, чтобы понять, что заставило его зайти так далеко. Если ребенок расскажет, откуда он узнал об игре, где он общается с другими игроками и где размещает фотографии или видео, следует по возможности передать эту информацию веб-констеблю.

В случае сетевых преступлений сложно ограничить человека, который находится в другой стране и через интернет общается с людьми по всему миру. Прежде всего, необходимо, чтобы дети понимали, что „виртуальные друзья“ необязательно настроены доброжелательно. Говоря об играх, родителям следует говорить о том, насколько они опасны, и о том, что они могут закончиться трагически.

Полиция может в Эстонии заниматься, прежде всего, мониторингом различных порталов и социальных сетей и при необходимости общаться с администраторами порталов. С ростом важности интернета полицейские все больше внимания уделяют теме интернет-угроз. Для нас важно, чтобы молодежь понимала, что в интернете помимо возможностей есть еще и риски, которые следует учитывать.

Выявить преступника, действующего за пределами Эстонии, полиция может в сотрудничестве с правоохранительными учреждениями другого государства. Это можно сделать в рамках уголовного расследования и, как правило, это длительный процесс. Сотрудничество с госучреждениями Российской Федерации Департамент полиции и погранохраны может осуществлять в соответствии с международными договоренностями и предусмотренными законом возможностями».