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Так жить нельзя: квартира подмосковного принца

Rus.Postimees.ee
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"Вид из окна, как бой часов в Золушке, - пишет автор. - Карета сразу превращается в тыкву, а сказочный замок в квартиру на окраине одного подмосковного городка... Я бы на месте нашего героя повесил плазму, чтобы за окном показывали прекрасные сады Версаля, а не российскую действительность". | ФОТО: varlamov.ru

Партнер нашего портала, российский блогер и архитектор Илья Варламов знакомит нас с очередным дизайнерским шедевром.

Продолжаем изучать, как живут люди, пишет Варламов. Напомню, что некоторое время назад я начал искать новую квартиру и столкнулся с удивительными предложениями на рынке недвижимости. Сегодня расскажу вам об очередном шедевре.

Настенная роспись. Фото: varlamov.ru

Сегодняшний наш герой родился явно не в ту эпоху. Он должен был жить во дворце, гулять по садам Версаля, ходить на приемы и балы, вызывать обидчиков на дуэли, а судьба закинула его в маленький городок Московской области, в гетто с пятиэтажками, промзоной и вечным российским говном под ногами. Скажите, разве это справедливо? К счастью, наш герой не сдался, не опустил руки и создал у себя в квартире настоящий дворец! Давайте посмотрим, что получилось.

Это кухня. Фото: varlamov.ru

А это - лоджия. Фото: varlamov.ru

Вход в один из многочисленных санузлов. Фото: varlamov.ru

Вот так живут люди. Квартира площадью 550 квадратных метров продается за 66 миллионов рублей.

Остальные фотографии, на которых бассейн на крыше, стол, обтянутый кожей крокодила, и много другого прекрасного, вы можете увидеть, перейдя по ССЫЛКЕ.

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