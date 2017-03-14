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Эрдоган: для решения конфликта с Нидерландами одних извинений недостаточно

Rus.Postimees.ee
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Реджеп Тайип Эрдоган | ФОТО: AP/SCANPIX

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический конфликт с Нидерландами нельзя решить извинениями.

Как передает Reuters, турецкий лидер также пригрозил «принять дальнейшие меры» в отношении Нидерландов.

С таким заявлением президент Турции выступил на митинге в Анкаре, в ходе которого он обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в нападках на Турцию.

По мнению Эрдогана, Германия «ничем не отличается от Нидерландов», где на митинге в Роттердаме протестующих граждан Турции разгоняли с помощью водометов.

Президент Турции призвал не голосовать выходцев из Турции, имеющих германское гражданство, за правительство Меркель на предстоящих выборах в Бундестаг.

Конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как Амстердам запретил проведение митингов с участием турецких министров. В ответ на это Анкара приостановила дипломатические отношения с Амстердамом.

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