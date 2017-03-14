Замечательный хутор в сорока минутах езды от Таллинна ищет семью для постоянного проживания

Благодаря удобной планировке просторный уютный дом площадью 180,7 м2, построенный в 1990-х годах и полностью реновированный в 2013, подходит как для маленькой, так и для большой семьи.

Фото: KV.EE

Дом отапливается двумя отлично работающими печами, на втором этаже в спальне имеется камин. Также есть воздушный насос, а в случае необходимости можно включить и электроотопление. Так как на участке находится собственная скважина, расходы по содержанию дома сводятся только к оплате электричества и сигнализации.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На участке площадью 17 221 м2 расположены ухоженный сад и большой сарай с коммуникациями, который можно превратить в летний домик.

Фото: KV.EE

Дом, сарай и скважина зарегистрированы, есть проект, и, что самое важное, есть разрешение на эксплуатацию.

До озера Паункюла 600 метров. Фото: KV.EE

Отличная дорога, в Таллинн ходят автобусы и маршрутка. Дом идеально подходит для круглогодичного проживания не только потому, что он теплый и красивый: меньше чем в километре находятся детский сад, школа, куда возят детей на школьном автобусе, магазин, семейный врач.

Подробную информацию и фотографии смотрите на странице KV.EE.