В Мустамяэ построят церковь за 2,5 миллиона евро

В Мустамяэ построят церковь за 2,5 миллиона евро1
14. март 2017 15:21
Во вторник город заключит договор о строительстве церкви в Мустамяэ стоимостью в 2,5 млн евро. Строительство планируют завершить к столетию Эстонской республики в 2018 году.
После обеда целевое учреждение "Mustamäe Kirik" и фирма Ehitus5ECO подпишут договор о строительстве церкви в Таллинне по адресу Кийли 9, передал портал Rus.err.ee.
Проект предусматривает строительство церковного зала, комнаты для ухода за детьми, центра поддержки молодежи, исповедальни, помещения для диакона, церковной кухни и канцелярии.