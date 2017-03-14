В Мустамяэ построят церковь за 2,5 миллиона евро

После обеда целевое учреждение "Mustamäe Kirik" и фирма Ehitus5ECO подпишут договор о строительстве церкви в Таллинне по адресу Кийли 9, передал портал Rus.err.ee.

Проект предусматривает строительство церковного зала, комнаты для ухода за детьми, центра поддержки молодежи, исповедальни, помещения для диакона, церковной кухни и канцелярии.