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В Мустамяэ построят церковь за 2,5 миллиона евро

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Во вторник город заключит договор о строительстве церкви в Мустамяэ стоимостью в 2,5 млн евро. Строительство планируют завершить к столетию Эстонской республики в 2018 году.

После обеда целевое учреждение "Mustamäe Kirik" и фирма Ehitus5ECO подпишут договор о строительстве церкви в Таллинне по адресу Кийли 9, передал портал Rus.err.ee.

Проект предусматривает строительство церковного зала, комнаты для ухода за детьми, центра поддержки молодежи, исповедальни, помещения для диакона, церковной кухни и канцелярии.

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