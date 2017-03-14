Сытник: языковые дома рассеют страх и предрассудки

Для людей, родной язык которых отличается от эстонского и которые хотят изучать и практиковать эстонский язык и участвовать в эстоноязычной культурной жизни, языковые дома станут опорными пунктами. Также они помогут упорядочить сферу обучения эстонскому языку, которая сейчас очень раздроблена, и сконцентрировать различные услуги, связанные с языком и интеграцией в единых центрах.

Изначальную идею создания дома эстонского языка в Нарве новая правительственная коалиция развила дальше. Партнеры договорились, что помимо Нарвы, дом откроется и в Таллинне и, начиная с 2018 года, на их деятельность будет выделяться из бюджета ежегодно 2 миллиона евро. Окончательное решение по поводу утверждения концепции правительство примет в ближайшее время.

Возможности для изучения языка и их разрозненность

В своей речи по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики президент сказала: „... тот факт, что эстонский язык и культура защищены Конституцией, не означает защищенности эстонского языка. Язык не защищают приказами и запретами. Язык защищен лишь тогда, когда ему успешно обучают находящихся здесь и не владеющих им людей. Чем больше, тем лучше”.

Можно сказать, что уже сейчас государство следует этому совету. Ежегодно из государственного бюджета выделяются немалые суммы на обучение эстонскому языку. Например, c 2008 по 2013 год на обучение эстонскому было потрачено почти 11,5 миллиона евро. Объем финансирования в период с 2014 по 2020 составит более 14 миллионов евро.

Но, несмотря на это, большая часть жителей, чьим родным языком не является эстонский, владеют им пассивно. Мониторинг интеграции эстонского общества, проведенный в 2015 году, выявил, что только 15% жителей, чьим родным языком не является эстонский, считают, что владеют эстонским языком свободно. Свои знания языка оценивают как пассивные 48%, а 15% не владеют эстонским языком вовсе.

Причин, почему многие не говорят на эстонском или не учат его, много. Некоторые боятся говорить с ошибками или стесняются своего акцента. У других нет внутренней мотивации изучать язык: нет практической необходимости или амбиций продвигаться по карьерной лестнице. У одних нет времени, у других нет денег. Кто-то учил язык, сдал экзамен на категорию, но по истечении определенного времени забыл его из-за отсутствия необходимости, желания или недостатка общения и разговорной практики. Есть и те, кто не знает, где найти информацию о возможностях, которые есть для изучения языка.

А различных возможностей немало. Язык можно изучать самостоятельно, например, в интернете, на странице Keeleklikk. Можно пользоваться всеми возможностями, которые есть в повседневной жизни – на улице, в коллективе, в магазине. Правда, к сожалению, этот совет сложно применить к Нарве. Язык можно изучать в языковой школе за свой счет. Если после этого сдать экзамен на категорию, можно получить обратно деньги, потраченные на курсы. Можно записаться на бесплатные курсы или посещать языковыe кафе и клубы.