Сытник: языковые дома рассеют страх и предрассудки

В последнее время в поле зрения общественности попали дома эстонского языка, которые планируется открыть в Таллинне и Нарве. Идею, которую начала развивать в начале прошлого года директор Нарвского Колледжа Кристина Каллас, поддержало тогдашнее правительство, и сейчас она уже превратилась в четкую концепцию, пишет руководитель проекта домов эстонского языка Ольга Сытник.
Для людей, родной язык которых отличается от эстонского и которые хотят изучать и практиковать эстонский язык и участвовать в эстоноязычной культурной жизни, языковые дома станут опорными пунктами. Также они помогут упорядочить сферу обучения эстонскому языку, которая сейчас очень раздроблена, и сконцентрировать различные услуги, связанные с языком и интеграцией в единых центрах.
Изначальную идею создания дома эстонского языка в Нарве новая правительственная коалиция развила дальше. Партнеры договорились, что помимо Нарвы, дом откроется и в Таллинне и, начиная с 2018 года, на их деятельность будет выделяться из бюджета ежегодно 2 миллиона евро. Окончательное решение по поводу утверждения концепции правительство примет в ближайшее время.
Возможности для изучения языка и их разрозненность
В своей речи по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики президент сказала: „... тот факт, что эстонский язык и культура защищены Конституцией, не означает защищенности эстонского языка. Язык не защищают приказами и запретами. Язык защищен лишь тогда, когда ему успешно обучают находящихся здесь и не владеющих им людей. Чем больше, тем лучше”.
Можно сказать, что уже сейчас государство следует этому совету. Ежегодно из государственного бюджета выделяются немалые суммы на обучение эстонскому языку. Например, c 2008 по 2013 год на обучение эстонскому было потрачено почти 11,5 миллиона евро. Объем финансирования в период с 2014 по 2020 составит более 14 миллионов евро.
Но, несмотря на это, большая часть жителей, чьим родным языком не является эстонский, владеют им пассивно. Мониторинг интеграции эстонского общества, проведенный в 2015 году, выявил, что только 15% жителей, чьим родным языком не является эстонский, считают, что владеют эстонским языком свободно. Свои знания языка оценивают как пассивные 48%, а 15% не владеют эстонским языком вовсе.
Причин, почему многие не говорят на эстонском или не учат его, много. Некоторые боятся говорить с ошибками или стесняются своего акцента. У других нет внутренней мотивации изучать язык: нет практической необходимости или амбиций продвигаться по карьерной лестнице. У одних нет времени, у других нет денег. Кто-то учил язык, сдал экзамен на категорию, но по истечении определенного времени забыл его из-за отсутствия необходимости, желания или недостатка общения и разговорной практики. Есть и те, кто не знает, где найти информацию о возможностях, которые есть для изучения языка.
А различных возможностей немало. Язык можно изучать самостоятельно, например, в интернете, на странице Keeleklikk. Можно пользоваться всеми возможностями, которые есть в повседневной жизни – на улице, в коллективе, в магазине. Правда, к сожалению, этот совет сложно применить к Нарве. Язык можно изучать в языковой школе за свой счет. Если после этого сдать экзамен на категорию, можно получить обратно деньги, потраченные на курсы. Можно записаться на бесплатные курсы или посещать языковыe кафе и клубы.
Но, нужно признаться, что обучение взрослых эстонскому языку все-таки очень фрагментированно и несистемно. Наверное, это является одной из причин, по которой деятельность государства в организации языкового обучения положительно оценивают только 43% русскоязычных, проживающих в Таллинне, и 20% проживающих в Ида-Вирумаа.
Организацией обучения взрослых эстонскому языку занимаются несколько разных министерств и подведомственные им учреждения. Министерство науки и образования отвечает за обучение учителей школ и детских садов. Министерство внутренних дел занимается беженцами и новыми иммигрантами. Министерство юстиции обучает языку заключенных. Министерство социальных дел обучает эстонскому безработных и людей, находящихся в группе риска.
Языковая практика является ключевым аспектом
Для того, чтобы решить если не все, то многие вышеперечисленные проблемы, государство и создает дома эстонского языка. С одной стороны – это будут центры, где можно будет получить всю информацию о том, где и как можно изучать, практиковать и использовать эстонский язык. Где будут проходить языковые кафе, клубы и курсы. Где смогут получить совет те, кто изучает язык самостоятельно, и те, кто хочет сдать экзамен на категорию. Также дома будут собирать и предоставлять учителям эстонского языка, которые работают со взрослыми, методологическую информацию и помощь, связанную с обучением языку.
Но для того, чтобы владеть языком свободно, пройти курсы недостаточно. Как показывает практика, изолированное изучение языка на курсах не дает желаемого результата. Если после обучения нет возможности каждодневно пользоваться языком, то он очень быстро забывается. Для развития и закрепления языковых навыков и предназначены эти дома, которые будут способствовать развитию социальных связей и контактов между жителями разных национальностей. Именно поэтому целевой группой являются не только те, кто хочет язык выучить, но и те, для кого эстонский родной – волонтеры и представители некоммерческих организаций, заинтересованные в совместной интеграционной деятельности.
Языковые дома являются одной очень важной частью для решения этих проблем. Но дополнительно к возможностям, которые будут предлагать языковые дома, нужно больше обращать внимания на условия, необходимые для использования языка, например, наличие рабочих мест, требующих знания эстонского, меры по поддержке бизнеса, развитие сектора внутреннего туризма для привлечения эстоноязычных туристов в Ида-Вирумаа т.д.
Если местоположение дома в Таллинне еще не ясно, то в Нарве он будет открыт в центре города на территории бывшего завода "Балтиец". Вместе с театральным комплексом Vaba Lava, кафе, галереей, мультимедийным инкубатором, студией ERR и домом эстонского языка этот комплекс получит новую жизнь и, надеемся, станет популярным местом среди нарвитян.
Как сказала президент в своей речи, язык не защитить приказами и запретами. Но и выучить язык через приказы и запреты тоже невозможно. Именно поэтому дома языка должны помочь развеять страхи и предрассудки, связанные с изучением языка. Чтобы в них люди могли непринужденно и с увлечением учить эстонский язык и получать позитивную мотивацию для его использования в каждодневной жизни.