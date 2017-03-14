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Комиссия Рийгикогу по госреформе: после упразднения уездных управ их здания не должны пустовать

Rus.Postimees.ee
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Рийгикогу. Фото иллюстративное. | ФОТО: Liis Treimann / Tiina Rekand

С 1 января 2018 года в Эстонии не будет уездных управ, их функции распределят между самоуправлениями, госучреждениями и союзами местных самоуправлений.

Комиссия Рийгикогу по вопросам госреформы указала на то, что правительство должно обеспечить работой служащих упраздняемых уездных управ и заполнить здания чиновниками из столицы, пишет rus.err.ee.

"Есть конкретные риски, что быстрое упразднение уездных управ может вызвать организационные проблемы: учреждения, перенимающие задачи уездных управ, могут оказаться неподготовленными к слаженному перенятию задач, – сказал председатель комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы Ивари Падар. – Правительство должно осознать эти риски и избежать возможного возникновения замешательства".

Комиссия также считает, что здания уездных управ не должны остаться с 1 января пустыми. Министерства и государственные учреждения должны в них направить своих местных работников.

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