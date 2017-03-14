Комиссия Рийгикогу по госреформе: после упразднения уездных управ их здания не должны пустовать

Комиссия Рийгикогу по вопросам госреформы указала на то, что правительство должно обеспечить работой служащих упраздняемых уездных управ и заполнить здания чиновниками из столицы, пишет rus.err.ee.

"Есть конкретные риски, что быстрое упразднение уездных управ может вызвать организационные проблемы: учреждения, перенимающие задачи уездных управ, могут оказаться неподготовленными к слаженному перенятию задач, – сказал председатель комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы Ивари Падар. – Правительство должно осознать эти риски и избежать возможного возникновения замешательства".

Комиссия также считает, что здания уездных управ не должны остаться с 1 января пустыми. Министерства и государственные учреждения должны в них направить своих местных работников.