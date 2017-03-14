Объявлен конкурс короткометражек-буктрейлеров для старшеклассников

Организаторы международного кинофестиваля короткометражных фильмов «Невиданное кино», проходящего ежегодно в Таллинне в начале лета, приглашают в этом году школьников старших классов принять участие в специальной конкурсной программе «КиноПочитатели», сняв и отправив на конкурс буктрейлер по мотивам эстонской литературы.

Конкурс буктрейлеров для учеников школ с русским языком обучения «КиноПочитатели» объявляется открытым 14 марта, когда в Эстонии отмечается День родного языка. Название конкурса говорит само за себя: организаторы конкурса ищут читающих книги и почитающих киноискусство представителей творческой и думающей молодежи.

«Буктрейлер – это короткий видеоролик, в свободной художественной форме рассказывающий о каком-либо литературном произведении, в нашем конкурсе – о книге эстонского автора, - пояснил организатор конкурса «КиноПочитатели» и фестиваля «Невиданное кино» Игорь Глазистов. – Наша цель при помощи киноискусства привлечь школьников к чтению и побудить их не просто ознакомиться с произведениями эстонских авторов, а осмыслив их, предложить публике свое видение того, что они подчерпнули из прочитанного, какой увидели поведанную автором историю».

«Нам кажется, что в этом есть что-то символичное и многослойное. Сейчас модно смешивать стили, языки, культуру. Нашим конкурсом мы хотим побудить детей творить, раздвигать горизонты, предложив, надеемся, глубокую и креативную тему – эстонскую литературу. Очень хочется верить, что наш конкурс поможет сделать прохождение школьной программы увлекательной, и мы с нетерпением ждем результатов прочтения учениками русский школ книг эстонских авторов, переданных при этом языком кино», - сказала Мария Иконникова, инициатор конкурса и представитель генерального спонсора кинофестиваля, телекоммуникационной компании Starman.

Зарегистрироваться на конкурс можно по электронной почте meksvideo@gmail.com. Организаторы конкурса ждут отснятые школьниками 8-12 классов буктрейлеры до 5 мая. Продолжительность фильмов не должна превышать двух минут, работы должны быть записаны в формате mpeg2, mpeg4, HDV, HD, CD, AVCHD. Готовые фильмы нужно отправить организаторам посредством любого файлообменника на адрес электронной почты meksvideo@gmail.com, указав в письме также имена и фамилии участника и их контактные данные.

Буктрейлеры могут быть сняты как в стиле немого кино, так и озвученными. Для того, чтобы лучшие работы можно было показать на больших экранах в рамках кинофестиваля «Невиданное кино», озвученные фильмы нужно снабдить эстонскими субтитрами. Победителя определит профессиональное жюри кинофестиваля. Финал конкурса «КиноПочитатели» состоится в рамках конкурса аудиовизуального творчества молодёжи и детского кино на фестивале «Невиданное кино» 31 мая 2017 года в 15.00 в ЦК «Линдакиви».

Помимо призов за лучшие фильмы, всех участников конкурса «Кинопочитатели» ждет мастер-класс по киносъемке от студии экспериментального кино «Meksvideo».

17-й международный фестиваль короткометражного фильма «Невиданное кино» пройдет в этом году c 31 мая по 4 июня в Таллинне. Отдельная конкурсная программа «Кинопочитатели» для школьников старших классов проводится в этом году впервые по инициативе генерального спонсора кинофестиваля, телекоммуникационной компании Starman.

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте фестиваля «Невиданное кино» enff.eu и на сайте компании Starman starman.ee/konkurss.