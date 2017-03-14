Инвесторы предпочитают Эстонию Латвии и Литве

Количество сделок M&A в 2016 году увеличилось на 24% - до 63, а их стоимость увеличилась на 17% - до 716 млн евро.

Самой активной в сфере сделок M&A в прошлом году была Эстония, где была заключена примерно половина всех сделок в странах Балтии - 33 сделки на сумму 331 млн евро. В Литве состоялось 19 сделок на 234 млн евро, в Латвии - 11 сделок на 151 млн евро. В отличие от Литвы и Эстонии в Латвии в 2016 году немного сократилось и количество сделок, и их общая стоимость.

Лидером по сделкам M&A среди отраслей бизнеса в 2016 году был сектор технологий, медиа и телекоммуникаций - 268 млн евро. Далее следуют сделки в сфере потребления, транспорта, финансового сектора и энергетики.

Крупнейшей по сумме сделкой в странах Балтии в прошлом году была покупка владеющей торговой сетью "Rimi" шведской компанией "ICA Gruppen" за 213 млн евро литовской компании "Palink", которой принадлежит розничная торговая сеть IKI.

Наиболее перспективными отраслями в ближайшие годы, по прогнозам авторов исследования, будут сектор потребления, отрасль энергетики и коммунальных услуг.

Исследование "Ellex Baltic M&A Monitor 2017" проводилось в сотрудничестве с "Mergemarket" - службой изучения рынка сделок M&A.