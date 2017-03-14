Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш дом
искать:
Более точный поиск

Сравнение: Финляндия - далеко не самое выгодное место для покупки мебели IKEA

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: www.flickr.com

Многие жители Эстонии путешествуют в Финляндию, где любят совершать покупки в магазинах торговой сети IKEA. Вот только не все знают, что в соседних странах те же самые товары можно приобрести значительно дешевле, пишет Kodu.

Разговоры о том, что цены в литовской IKEA ниже, чем в Финляндии, ходят давно. Блогер Мирьям, которая в настоящее время занимается оформлением интерьера своего дома, убедилась на личном опыте, что так оно и есть. Своими впечатлениями она поделилась в собственном блоге.

Разумеется, важную роль здесь играет то, какие именно товары и в каком количестве планируется покупать в магазине IKEA. Ехать в Финляндию и Литву ради пары полок и комплекта столовых приборов не имеет никакого смысла. Дешевле будет воспользоваться услугами посредников. Если же вам предстоит обставить все жилье, то, несмотря на расходы на топливо, поездка в Литву должна окупиться. Не забывайте, что при поездке в Финляндию на машине придется покупать как билеты для пассажиров, так и оплачивать транспортировку автомобиля.

Насколько же велика разница в стоимости товаров? Для сравнения были взяты пять предметов интерьера, за которыми в IKEA может отправиться любой из нас.

1. Трехместный диван Ektorp

Foto: IKEA

В Финляндии: 349 евро

В Литве: 279 евро

2. Двуспальная кровать Malm

Foto: IKEA

В Финляндии: 229 евро

В Литве: 155 евро

3. Платяной шкаф Nordli

Foto: IKEA

В Финляндии: 279 евро

В Литве: 199 евро

4. Кухонный гарнитур Knoxhult

Foto: IKEA

В Финляндии: 328 евро

В Литве: 295 евро

5. Комплект садовой мебели Falholmen

Foto: IKEA

В Финляндии: 279 евро

В Литве: 220,92 евро

Наверх