Сравнение: Финляндия - далеко не самое выгодное место для покупки мебели IKEA

Разговоры о том, что цены в литовской IKEA ниже, чем в Финляндии, ходят давно. Блогер Мирьям, которая в настоящее время занимается оформлением интерьера своего дома, убедилась на личном опыте, что так оно и есть. Своими впечатлениями она поделилась в собственном блоге.

Разумеется, важную роль здесь играет то, какие именно товары и в каком количестве планируется покупать в магазине IKEA. Ехать в Финляндию и Литву ради пары полок и комплекта столовых приборов не имеет никакого смысла. Дешевле будет воспользоваться услугами посредников. Если же вам предстоит обставить все жилье, то, несмотря на расходы на топливо, поездка в Литву должна окупиться. Не забывайте, что при поездке в Финляндию на машине придется покупать как билеты для пассажиров, так и оплачивать транспортировку автомобиля.

Насколько же велика разница в стоимости товаров? Для сравнения были взяты пять предметов интерьера, за которыми в IKEA может отправиться любой из нас.

1. Трехместный диван Ektorp

Foto: IKEA

В Финляндии: 349 евро

В Литве: 279 евро

2. Двуспальная кровать Malm

Foto: IKEA

В Финляндии: 229 евро

В Литве: 155 евро

3. Платяной шкаф Nordli

Foto: IKEA

В Финляндии: 279 евро

В Литве: 199 евро

4. Кухонный гарнитур Knoxhult

Foto: IKEA

В Финляндии: 328 евро

В Литве: 295 евро

5. Комплект садовой мебели Falholmen

Foto: IKEA

В Финляндии: 279 евро

В Литве: 220,92 евро