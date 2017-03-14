Сравнение: Финляндия - далеко не самое выгодное место для покупки мебели IKEA

Многие жители Эстонии путешествуют в Финляндию, где любят совершать покупки в магазинах торговой сети IKEA. Вот только не все знают, что в соседних странах те же самые товары можно приобрести значительно дешевле, пишет Kodu.
Разговоры о том, что цены в литовской IKEA ниже, чем в Финляндии, ходят давно. Блогер Мирьям, которая в настоящее время занимается оформлением интерьера своего дома, убедилась на личном опыте, что так оно и есть. Своими впечатлениями она поделилась в собственном блоге.
Разумеется, важную роль здесь играет то, какие именно товары и в каком количестве планируется покупать в магазине IKEA. Ехать в Финляндию и Литву ради пары полок и комплекта столовых приборов не имеет никакого смысла. Дешевле будет воспользоваться услугами посредников. Если же вам предстоит обставить все жилье, то, несмотря на расходы на топливо, поездка в Литву должна окупиться. Не забывайте, что при поездке в Финляндию на машине придется покупать как билеты для пассажиров, так и оплачивать транспортировку автомобиля.
Насколько же велика разница в стоимости товаров? Для сравнения были взяты пять предметов интерьера, за которыми в IKEA может отправиться любой из нас.
1. Трехместный диван Ektorp
Foto: IKEA
В Финляндии: 349 евро
В Литве: 279 евро
2. Двуспальная кровать Malm
Foto: IKEA
В Финляндии: 229 евро
В Литве: 155 евро
3. Платяной шкаф Nordli
Foto: IKEA
В Финляндии: 279 евро
В Литве: 199 евро
4. Кухонный гарнитур Knoxhult
Foto: IKEA
В Финляндии: 328 евро
В Литве: 295 евро
5. Комплект садовой мебели Falholmen
Foto: IKEA
В Финляндии: 279 евро
В Литве: 220,92 евро