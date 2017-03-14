Предполагаемый убийца случайного знакомого - коллегам-полицейским: а что вы здесь делаете?

Сегодня в Харьюском суде продолжили слушать показания свидетелей со стороны прокурора по уголовному делу Рандо Хылпуса, обвиняемого в убистве.

На скамье свидетелей по очереди оказывались бывшие коллеги обвиняемого. В том числе и тот, который знал его с полицейской школы. В силах быстрого реагирования они работали вместе с 2009 года.

23 сентября – в день, когда его коллега, согласно обвинению, убил случайного знакомого – в половине девятого вечером ему позвонили с сообщением, что в подъезде на улице Маяка находится труп, и в деле может быть замешано оружие. Подразделение быстрого реагирования выехало на вызов.

«Чао, а вы что тут делаете?»

По первому звонку не было понятно, что к делу может быть причастен их коллега, но уже через минуту стало известно, что квартира принадлежит родителям Рандо. Коллеги знали, что Рандо живет там же.

Прибыв на место, мужчина, который выступал сегодня в качестве свидетеля, стал охранять дом, в то время как другие коллеги пошли в квартиру. На первый стук никто не отреагировал, но, когда они позвали Рандо по имени, наблюдавший за окном полицейский увидел, что в квартире кто-то движется. Рандо встал с дивана и пошел к дверям.

«Чао, что вы тут делаете?» - так, по показаниям свидетелей, радостно и удивленно открыл дверь своим друзьям и коллегам. Сразу после этого он был задержан.

По словам коллег, задержавших предполагаемого убийцу, Рандо принял их как друзей. «Он понял, что к нему в гости пришли друзья, - вспоминал коллега сегодня. – Он был дружелюбен, как всегда».

Согласно обвинению, прошлой осенью 29-летний Рандо Хыльпус в ходе пьянки застрелил случайного знакомого.

Спокойный и дружелюбный

Коллега Рандо рассказал, что мужчина в тот сентябрьский вечер не был трезв: «Когда он заговорил, то стало понятно, что он пьян. Очень пьян».

Выехавший на вызов полицейский отметил, что речь Рандо не была связной. Когда у него спросили о том, что случилось, то мужчина не смог ничего ответить. Затем он вроде бы вспомнил, что еще днем выпивал с кем-то. О том, что произошло потом, он в тот вечер вспомнить не смог.

Когда коллеги спросили у Рандо о том, где его оружие, то мужчина открыл ящик комода, чтобы показать его полицейским. Оружия там не оказалось. Рандо был сам удивлен этому факту. Полицейские проверили регистрационный номер пистолета, найденного рядом с телом жертвы, и стало понятно, что это и есть оружие, принадлежащие Рандо.

Трое полицейских, дававших сегодня показания в суде, подтвердили, что и раньше видели Рандо пьяным. Однако никто из них не знал о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения становится агрессивным и прибегает к насилию. Они отметили, что выпивший он всегда был радостным и дружелюбным.

Последний звонок

Последним сегодня в зале суда давал показания еще один коллега Рандо, которому мужчина позвонил примерно через час после убийства, но еще до того, как к нему приехали полицейские.

Коллега понял по речи Рандо, что тот пьян. Рандо сказал про себя, что он дурак и словно жалел себя. Когда коллега спросил у Рандо о том, что случилось, то мужчина ничего не ответил, а лишь промолчал. Затем он сказал, что ему нужно встретиться с коллегой. Однако встречи не произошло, так как Рандо был задержан.