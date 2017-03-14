Ратас: акцизы на алкоголь повышаются ради улучшения здоровья населения

Премьер-министр Ратас подчеркнул, что целью повышения акцизов на алкоголь является прежде всего сокращение потребления спиртных напитков и вызываемых ими несчастных случаев, смертей и заболеваний.

«Потребление алкоголя в Эстонии стало сокращаться, но оно по-прежнему чрезмерное: в 2015 году потреблялось 8,7 литров алкоголя на душу населения. По оценке ВОЗ, потребление более 6 литров на душу населения сопряжено с существенным вредом для здоровья, который в любом случае перевешивает пользу от отраслей экономики, связанных с алкоголем. Эстония в своей алкогольной политике исходит прежде всего из максимальной эффективности мер согласно международной научной информации: ограничения финансовой и физической доступности алкоголя, ограничения рекламы и предложения лечения», – пояснил Юри Ратас.

«Количество напрямую связанных с алкоголем смертей и болезней не сократилось пропорционально сокращению потребления, потому проблемой нужно заниматься дальше. Для сокращения потребления алкоголя и связанного с ним вреда повышение акциза должно опережать рост заработной платы, иначе алкоголь станет для людей еще более доступным. Именно поэтому мы ускоряем повышение акциза на слабоалкогольные напитки», – подчеркнул премьер-министр Ратас.

«Мы понимаем беспокойство производителей алкоголя, но обязаны рассматривать вопрос шире, на уровне всего общества. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации и при формировании акцизной политики учитываем тенденции в Эстонии и остальном мире», – добавил Ратас.

По данным института конъюнктуры, наиболее популярным алкогольным напитком в Эстонии является пиво, в 2015 году в виде пива был употреблен 41% и в виде вина – 25% всего употребленного абсолютного алкоголя. При вынесении решения правительство учло, что повышение алкогольного акциза может сопровождаться заметным ростом приграничной торговли. До сих пор влияние приграничной торговли было относительно ограниченным и затрагивало прежде всего территории на границе с Латвией.