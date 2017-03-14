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Минюст хочет повысить зарплату прокурорам

Rus.Postimees.ee
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Деньги. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Министерство юстиции направило сторонам на рассмотрение план законопроекта, согласно которому изменяются зарплаты и отпуска прокуроров так, что они станут сопоставимы с зарплатами и отпусками судей.

"Начиная с 2003 года действует политическая договоренность о том, что зарплата участвующего в судебном разбирательстве прокурора должна быть равна или, по крайней мере, сопоставима с уровнем заработной платы судьи", - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу, сообщает Rus.err.ee.

По его словам, до сих пор это не удавалось выполнить, и, поэтому нынешние зарплаты не являются конкурентноспособными, что в свою очередь приводит к снижению качества труда.

Рейнсалу считает, что изменения в системе оплаты прокуроров будет гарантировать независимость, эффективность и стабильность, и, таким образом, баланс между различными ветвями власти.

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