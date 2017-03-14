Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки от российского эмбарго

Объем помощи сельхозпроизводителям, выращивающим овощи и фрукты и терпящим убытки из-за российского запрета, Комиссия ЕС оценила в 430 млн евро в год, пишет fontanka.fi.

«В дополнение к прямой финансовой помощи и софинансированию проектов развития сельских районов ЕС представляет исключительные меры поддержки производителям овощей и фруктов, пострадавшим после введения Россией эмбарго на агропродовольственный экспорт в августе 2014 года, на общую сумму 430 млн евро», - говорится в сообщении ЕК.

Рынок производства овощей и фруктов в Европе оценили в 47 млрд евро; в этом секторе работает около 3,4 млн предприятий, что составляет четверть от количества всех фермеров в ЕС. В 2017 году на поддержку овощеводов и производителей фруктов дополнительно будут направлены около 700 млн евро.