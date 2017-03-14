Рейтинги партий: центристы и реформисты идут бок о бок

Согласно исследованию, Центристскую партию в марте поддерживали 26,5, а Партию реформ 26,2 процента респондентов, Социал-демократическую партию (SDE) в марте поддерживали 14,5, Консервативную народную партию (EKRE) 14,1, Свободную партию 9,6, а Союз Отечества и Res Publica (IRL) 6,3 процента опрошенных. Рейтинг остальных партий в марте не достиг порога в 5 процентов.

По сравнению с февралем популярность Партии реформ выросла на 1,4, а EKRE - на 0,9 процента. Рейтинг Свободной партии не изменился. Социал-демократы потеряли 1 процент, IRL 0,8, а рейтинг Центристской партии понизился на 0,1 процента.

Свои предпочтения в марте не смогли указать 26,5 процента опрошенных, это на 5,8 процента больше, чем было в феврале.

Поддержка правящей коалиции в марте составила 47,3 процента, что н 1,9 процентных пункта меньше, чем было в феврале.

Эстонцы поддерживают реформистов, неэстонцы - центристов

В марте этого года наибольшей популярностью у эстонцев пользовалась Партия реформ, а у представителей других национальностей — Центристская партия.

Среди эстонцев Партию реформ поддержали 31,9 процента, Консервативную народную партию (EKRE) 16,9, Социал-демократическую партию (SDE) 14,6, Центристскую партию 13,7,

Свободную партию 11,7, а Союз Isamaa и Res Publica (IRL) 7,9 процента опрошенных.

Среди являющихся представителями других национальностей граждан наиболее популярной была Центристская партия (76,7 процента поддержки), за ней следовали SDE ( 13,8 процента), популярность остальных партий не превысила 5-типроцентный порог.

Результаты составлены только на основании ответов тех, кто имеет свои предпочтения в выборе партии, то есть ответы «не знаю» не учитываются.