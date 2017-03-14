Фото и видео: футбольный фанат с железным прутом пытался напасть на арбитра

Рефери, обслуживавший встречу, во втором тайме был вынужден остановить игру из-за болельщиков «Хайдука», которые использовали фейерверки. Страсти ещё больше накалились уже в компенсированное время, когда фанат в маске выбежал на поле с железным прутом в руке и пытался напасть на арбитра.

Капитан «Хайдука» Зоран Нижич попытался успокоить болельщика, но безрезультатно. Только после этого вмешалась полиция, которая скрутила хулигана.