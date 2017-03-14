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Фото и видео: футбольный фанат с железным прутом пытался напасть на арбитра

Sports.ee
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В ходе матча 24-го тура чемпионата Хорватии между «Хайдуком» и «Риекой» (1:1) фанат с железным прутом пытался напасть на арбитра. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на Daily Mail.

Рефери, обслуживавший встречу, во втором тайме был вынужден остановить игру из-за болельщиков «Хайдука», которые использовали фейерверки. Страсти ещё больше накалились уже в компенсированное время, когда фанат в маске выбежал на поле с железным прутом в руке и пытался напасть на арбитра.

Капитан «Хайдука» Зоран Нижич попытался успокоить болельщика, но безрезультатно. Только после этого вмешалась полиция, которая скрутила хулигана.

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