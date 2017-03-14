Полицейского подозревают в обороте наркотиков
14. март 2017 18:38
В воскресенье вечером стражи правопорядка задержали в Таллинне 21-летнего патрульного полицейского из Ида-Харьюского отделения. Его подозревают в обороте наркотиков.
Молодой человек был задержан в личном автомобиле. Он не был при исполнении обязанностей. В машине полицейского было найдено вещество, похожее на наркотики.
Он был доставлен в отделение и вчера его допросили. Мужчину подозревают в неоднократных случаях посредничества при обороте конопли.