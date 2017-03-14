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Полицейского подозревают в обороте наркотиков

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В воскресенье вечером стражи правопорядка задержали в Таллинне 21-летнего патрульного полицейского из Ида-Харьюского отделения. Его подозревают в обороте наркотиков.

Молодой человек был задержан в личном автомобиле. Он не был при исполнении обязанностей. В машине полицейского было найдено вещество, похожее на наркотики.

Он был доставлен в отделение и вчера его допросили. Мужчину подозревают в неоднократных случаях посредничества при обороте конопли.

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