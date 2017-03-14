Полицейского подозревают в обороте наркотиков

Молодой человек был задержан в личном автомобиле. Он не был при исполнении обязанностей. В машине полицейского было найдено вещество, похожее на наркотики.

Он был доставлен в отделение и вчера его допросили. Мужчину подозревают в неоднократных случаях посредничества при обороте конопли.