Украина хочет бороться с гибридными угрозами вместе с Финляндией

Ранее сообщалось, что Европейский центр противодействия гибридным угрозам будет открыт в Финляндии весной 2017 года. Центр будет сотрудничать как с европейскими странами, так и с США. Бюджет организации составит 2 млн евро в год. В разработке проекта нового органа принимали участие и представители НАТО.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе поблагодарила Финляндию за "целенаправленную поддержку санкционной политики" в отношении России и гуманитарную помощь, пишет fontanka.fi.

В рамках визита в Хельсинки вице-премьер встретилась, в частности, с министром иностранных дел Тимо Сойни, министром внешней торговли и развития Каем Мюккяненом и представителем ОБСЕ Илккой Канерва. С Канерва, по данным сайта правительства Украины, Климпуш-Цинцадзе обсудила роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине, усиление специальной мониторинговой миссии и возможность ее преобразования в полицейскую миссию ОБСЕ. Ответственность за вновь разгоревшиеся бои на востоке Украины вице-премьер возлагает на Россию.