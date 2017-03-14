В Дании умер принц Ричард

C огромным сожалением я от имени ее Величества принцессы Бенедикты должен объявить о том, что его Величество принц Ричард ушел из жизни", - подтвердил журналистам пресс-секретарь младшей сестры королевы Дании, сообщает портал Newsru.com.

Принц Ричард и принцесса Бенедикта были женаты с 1968 года. В последние годы здоровье принца вызывало опасения у его окружения. Врачи неоднократно высказывали подозрения о раке кожи, однако этот диагноз не подтвердился.

У принца Ричарда осталось трое детей: Александра, Натали и единственный сын Густав, который и унаследует замок принца и 15 тысяч га земли.

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