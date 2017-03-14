В марте в крупных городах были популярнее центристы, а в городах поменьше и деревнях - реформисты

Популярность Центристской партии в крупных городах Эстонии — Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве — составляла 31 процент, Партию реформ поддерживали 21,3, Консервативную народную партию (EKRE) 16,6, а Социал-демократическую партию (СДПЭ) 5,7 процента опрошенных, популярность остальных партий была ниже 5 процентов.

В городах поменьше, в поселках и деревнях Партию реформ поддерживали 28,2, Центристскую партию 20, EKRE 15,7, СДПЭ 13,8, Свободную партию 13,1, а IRL 6,6 процента опрошенных, популярность остальных партий была ниже 5 процентов.

Результаты составлены только на основании ответов тех, кто имеет свои предпочтения в выборе партии, таким образом, процент респондентов, которые затруднялись ответить, не учитывается. Подобный метод позволяет сравнивать рейтинг партий с результатами выборов Рийгикогу и тем самым позволяет представить потенциальную представленность партий в парламенте в том случае, если бы выборы прошли в период опроса и включали тех же кандидатов.

Всего Kantar Emor в период с 3 по 13 марта провел опрос с помощью веб-анкет 884 имеющих право голоса граждан в возрасте 18-74 лет.