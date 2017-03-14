Фото: пивным магнатам не удалось убедить Юри Ратаса

«Эстония является для нас важным рынком и мы не собираемся отсюда уходить», - сказал вице-президент Carlsberg Grоup Жоао Абекасис, добавив, что его предприятие разделяет ценности правительства Эстонии и согласно с тем, что алкоголь нужно употреблять умеренно и ответственно, сообщает Majandus24.

Председатель правления Olvi Ласе Ахо отметил, что они хоть и понимают желание государство пополнить свою казну, но повышение акциза стала для них неприятным сюрпризом. Он отметил, что предприятие еще не решило, откажется ли оно от планов расширения в Эстонии. «Если объемы будут падать, то мы посмотрим. С другой стороны бизнес-климат здесь очень хороший. Мы совершенно точно отсюда никуда не уйдем», - отметил он.