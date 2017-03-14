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Прокуратура Франции возбудила дело против Франсуа Фийона

Rus.Postimees.ee
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Франсуа Фийон. | ФОТО: AP/SCANPIX

Прокуратура Франции объявила о возбуждении дела против кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что его подозревают в выплате фиктивных зарплат членам семьи во время работы депутатом парламента Франции, сообщает Газета.ru.

Фийону предъявлены обвинения в хищении государственных средств, соучастии и сокрытии фактов ненадлежащего использования государственных средств.

Обвинительное заключение пришло на день раньше: 15 марта Фийон должен был явиться в суд по этому делу, но не как обвиняемый, а как подозреваемый.

Скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации в сатирическом издании Le Canard Enchaine. В статье говорилось, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника.

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