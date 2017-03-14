Юное футбольное дарование Эстонии отправилось на просмотр в "Манчестер Юнайтед"
14. март 2017 20:24
На официальной страничке футбольного клуба "Нымме Юнайтед" в Facebook сообщается, что воспитанник команды - 13-летний Оливер Юргенс - отправился на туманный Альбион на просмотр в знаменитый "Манчестер Юнайтед", пишет Postimees.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Юргенс наколотил 68 мячей в Первой лиге U14 (игроки не старше 14 лет - прим.), а еще тремя голами он отметился во второй элитной лиге U17 (игроки не старше 17 лет - прим.).