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Юное футбольное дарование Эстонии отправилось на просмотр в "Манчестер Юнайтед"

Sports.ee
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ФОТО: SCOTT HEPPELL/Scanpix

На официальной страничке футбольного клуба "Нымме Юнайтед" в Facebook сообщается, что воспитанник команды - 13-летний Оливер Юргенс - отправился на туманный Альбион на просмотр в знаменитый "Манчестер Юнайтед", пишет Postimees.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Юргенс наколотил 68 мячей в Первой лиге U14 (игроки не старше 14 лет - прим.), а еще тремя голами он отметился во второй элитной лиге U17 (игроки не старше 17 лет - прим.).

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