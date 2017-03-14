Ратас о рейтинге: народ одобряет политику Центристской партии

„Мы за сто с лишним дней сумели реализовать много существенного, а также принять и очень сложные решения. Жители Эстонии сказали нашей политики свое определенное "да",- сказал Ратас.

Важным Ратас назвал также и то, что поддержку Центристской партии выросла как среди людей с эстонским, так и русским родным языком. „Мы сумели разговаривать со всеми группами, и это очень важно. Я искренне благодарю всех, кто поддерживает нас“,- сказал Ратас.

По словам Ратаса, народ одобрил как повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро, так и пенсионную реформу, от этого выигрывает более трети населения станы. „Для нас важно и то, что родительская зарплата стала более гибкой, это позволяет лучше сочетать работу и семейную жизнь»,- подчеркнул Ратас, по словам которого от планируемых изменений в развитии рынка труда выиграют как работодатели, так и работники.