Галерея: Генерал Скапарротти похвалит Эстонию за сдерживание агрессии России

По словам генерала, ситуация в странах Балтии остается стабильной потому, что сдерживание агрессии России, благодаря местным и натовским войскам, оказалось успешным. «Мы знаем, что Россия в определенном смысле агрессивна, знаем, что здесь, в регионе, у нее есть зловредное влияние и знаем, что они по-прежнему испытывают на прочность нормы безопасности. Предположительно это будет продолжаться».

«Цель нашего сотрудничества в том, чтобы сдерживать такие амбиции и сохранять стабильность в этом регионе», - добавил Скапарротти и подчеркнул, что США как и прежде преданы идее обеспечения мира и безопасности в Европе и странах Балтии. «Внеатлантическое сотрудничество как на земле, в воздухе, так и на море по-прежнему остается приоритетом для Соединенных штатов».

В ходе своего визита Скапарротти встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, министром обороны Маргусом Цахкна, командующим вооруженными силами Эстонии Рихо Террасом и председателем парламентской комиссии по государственной обороне Ханнесом Хансо, чтобы обсудить вопросы, связанные с размещение американских войск в Европе и с безопасностью.

Террас поблагодарил своего американского коллегу за поддержку Эстонии и стран Балтии: «Наше сотрудничество становится все интенсивнее. Мы работаем вместе и в тех областях, где Эстония видит себя равным партнером, например, в сфере киберзащиты».