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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: полиция ищет свидетелей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Сегодня утром в Пярну столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Полиция ищет свидетелей происшествия.

Авария произошла около 12 часов на перекрестке Рижского и Пайдеского шоссе. Грузовик DAF с литовскими регистрационными номерами столкнулся с автомобилем Suzuki. В результате аварии никто не пострадал.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по электронной почте, написав на адрес toomas.viltok@politsei.ee или позвонив по номеру 509 9531. Полиция особенно просит выйти на связь водителя грузовика с эстонскими номерами, который ехал за литовским грузовиком, попавшим в аварию.

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