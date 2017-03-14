Эстонских потребителей газа ждет хорошая новость?

По словам Рауля Котова из Eesti Gaas - компании, крупным акционером которой был "Газмпром", говорит, что самое привлекательное в данном соглашении - это возможность привязать цены на газ к биржевым, чего не было раньше. То есть, ситуации, когда в Западной Европе цены ниже, чем в странах Балтии, возможно, больше не возникнет, сообщает Rus.err.ee.

"Если мы посмотрим на 2016 год, то летом цены в Европе были очень низкие - 13 евро за мегаватт-час, а у нас по формуле, которая была связана с нефтью, это было 16-17 евро за мегаватт-час", - привел пример Котов.