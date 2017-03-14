Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш дом
искать:
Более точный поиск

Эстонских потребителей газа ждет хорошая новость?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Газ. Иллюстративное фото. | ФОТО: Yui Mok/PA Wire/Press Association Images

"Газпром" пошел на уступки ради закрытия так называемого антимонопольного дела, заведенного Еврокомиссией. Условием для его завершения должно стать смягчение контрактных условий на поставки газа со стороны газового гиганта в Болгарию, Польшу и страны Балтии, передает "Актуальная камера".

По словам Рауля Котова из Eesti Gaas - компании, крупным акционером которой был "Газмпром", говорит, что самое привлекательное в данном соглашении - это возможность привязать цены на газ к биржевым, чего не было раньше. То есть, ситуации, когда в Западной Европе цены ниже, чем в странах Балтии, возможно, больше не возникнет, сообщает Rus.err.ee.

"Если мы посмотрим на 2016 год, то летом цены в Европе были очень низкие - 13 евро за мегаватт-час, а у нас по формуле, которая была связана с нефтью, это было 16-17 евро за мегаватт-час", - привел пример Котов.

Наверх