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Видео: а вы бы отважились прокатиться на таком аттракционе?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Обычные американские горки не сравнятся по ощущениям с самым экстремальным аттракционом в мире – Zumanjaro, который был открыт весной 2014 года в знаменитом парке развлечений «Six Flags Great Adventure» в Нью-Джерси в США.

Высота Zumanjaro равняется 126,5 метрам, что сделает его самым высоким на планете аттракционом подобного рода. Любители сильных ощущений могут пощекотать себе нервы в течение 30 секунд во время падения со скоростью 144 км/ч, сообщает портал Reis.

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