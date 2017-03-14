Видео: а вы бы отважились прокатиться на таком аттракционе?
14. март 2017 21:42
Обычные американские горки не сравнятся по ощущениям с самым экстремальным аттракционом в мире – Zumanjaro, который был открыт весной 2014 года в знаменитом парке развлечений «Six Flags Great Adventure» в Нью-Джерси в США.
Высота Zumanjaro равняется 126,5 метрам, что сделает его самым высоким на планете аттракционом подобного рода. Любители сильных ощущений могут пощекотать себе нервы в течение 30 секунд во время падения со скоростью 144 км/ч, сообщает портал Reis.