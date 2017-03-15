Начинается регистрация участников на День полезных дел «Сделаем!»

Все люди, некоммерческие организации, объединения, организации и фирмы, начиная с сегодняшнего дня, могут зарегистрировать свои толоки на сайте, чтобы найти единомышленников для проведения своих мероприятий 6 мая.

По словам руководителя Дня полезных дел, члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, ключевым словом весны «Сделаем!» этого года будет подготовка: подготовка как к празднованию столетия Эстонской Республики, так и к превратностям погоды и природным бедствиям в связи с изменением климата, которые все чаще наведываются в Эстонии. «Конечно же, как и прежде, в рамках Дня полезных дел можно выполнять любую полезную работу», - подчеркнул Тюйр. – «Каждая толока – это подарок всей Эстонии, как и любое доброе дело, выполняемое на добровольной основе».

День полезных дел «Сделаем!» стал значимым ежевесенним событием, в рамках которого десятки тысяч жителей Эстонии сообща выполняют сотни больших и маленьких полезных дел. По словам Тюйра, сотрудничество общин и чувство локтя важны и в связи с главными темами этой весны, хотя на первый взгляд может показаться, что они не связаны между собой. «При кратком знакомстве с темами становится понятно, что эти темы – две стороны одной медали, составляющей одно целое. В порядке толоки с древних времен люди готовились как к празднованию праздников, так и общим испытаниям, а выкрутасы природы как раз могут стать таким общим испытанием, если мы не будем к ним готовы», - пояснил Тюйр.

День полезных дел верен традиции: каждая группа людей, община, коллектив сами решают, какую работу следует выполнить в этот день. Одним из призывов оргкомитета «Сделаем!» в этом году является приведение в порядок и установка флагштоков с мачтовыми вымпелами. В сотрудничестве с Фабрикой флагов и организационной командой подготовки к столетнему юбилею Эстонской Республики – ЭР100, оргкомитет Дня полезных дел призывает общины самостоятельно изготовить и установить флагшток. Каплю вдохновения для этого можно найти в предназначенных для всех организаторов толок этого года стартовых пакетах – в каждый набор вложен двухметровый мачтовый вымпел с праздничной символикой ЭР100, который может развиваться на установленном флагштоке круглый год.

При подготовке к юбилею эстонского государства нельзя обойти вниманием нашу жилую среду и связанные с ней изменения. Этой весной команда Дня полезных дел в сотрудничестве с Департаментом спасения желает обратить внимание жителей Эстонии на влияние климатических изменений и готовность к возможным природным несчастьям. Ежегодно на Эстонию обрушивается несколько крупных штормов, в результате которых некоторые населенные пункты могут серьезно пострадать, необходимые для поддержания жизни ресурсы закончиться, инфраструктура отказать в работе, а жизнь людей находиться в опасности.

По словам эксперта отдела профилактической работы Департамента спасения Микко Виркала, исследования прошлых лет показали, что, хотя в Эстонии случаются природные бедствия, осведомленность о них населения и готовность к ним находятся на низком уровне. Люди думают, что в случае природного бедствия помощь к ним прибудет быстро, но в действительности в этом случае нуждающихся в помощи будет в разы больше, и потому ко всем не смогут приехать так скоро, как это ожидается.