Фото: пожарная машина из Ласнамяэ теперь будет выезжать на вызовы в Пайде

Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс говорит, что замена разбитому автомобилю была сразу найдена. Для этого из Тюри была доставлена резервная машина, пишет Järva Teataja.

Сегодня возле здания спасательной команды Пайде можно было наблюдать пожарную машину с надписью «Ласнамяэ», которую укомплектовывали местные спасатели. Кайс объяснила, что эта машина стала новой заменой разбитого автомобиля. «Экспертиза старой машины еще не готова и пока непонятно, что с ней будет дальше, - говорит она. - Для выяснения обстоятельств происшествия начато внутреннее расследование».

В попавшей ДТП машине было четыре спасатели, три из которых пострадали. Кристи Кайс сказала, что два спасателя уже вышли на работу: «Оставшиеся спасатели выйдут, когда им позволит здоровье. Очень надеемся, что они скоро поправятся и успешно вернутся на работу».