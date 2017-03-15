На ярмарке труда в Йыхви будет предложено более 800 рабочих мест

В ярмарке примут участие 41 работодателей, которые смогут предложить в общей сложности примерно 850 рабочих мест в различных сферах. Помимо местных работодателей, на ярмарке также будет шесть работодателей из Вильяндимаа – Горуправа Вильянди вместе с работодателями уже во второй раз примет участие в ярмарке.

По словам руководителя Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теелахк, главная цель ярмарки – это создать условия, для того чтобы работодатели и соискатели работы смогли встретиться напрямую.

«В этом году мы предлагаем посетителям ярмарки возможность еще больше активно участвовать в ней. Вместо выступлений будут организованы панельные дискуссии, для того чтобы у посетителей была возможность узнать и обсудить темы, которые связаны с рынком труда. Для молодых людей в этом году оборудован третий этаж, где будут представлены все учебные заведения, которые предлагают в нашем уезде уровневой обучение, а также организации, которые занимаются молодежью. Также пройдёт молодёжный форму «Твое будущее… кто решает?», рассказала Теелахк.

На ярмарке можно будет бесплатно получить консультацию по карьере – на втором этаже открыта комната по вопросам карьеры. На панельных дискуссиях обсудят темы реформы трудоспособности и предпринимательства в Ида-Вирумаа. Работодатели из Вильянди также отдельно расскажут о возможностях трудоустройства. Информацию о безопасном трудоустройстве или поступлении на учебу в другие Европейские страны предоставят EURES-консультант кассы по безработице и MTÜ Living for Tomorrow.

Дополнительная информация об участниках и программе ярмарки смотрите здесь.