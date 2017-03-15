Фото: на США обрушился снежный шторм, погибли четыре человека

16-летняя девушка в штате Нью-Гемпшир погибла в результате ДТП, еще двое стали жертвами непогоды в штате Милуоки. В Массачусетсе водитель снегоуборочной машины столкнулся с поездом, который также очищал от снега пути.

На северо-востоке страны в связи со снежным штормом объявлено чрезвычайное положение. Отменено примерно 7 тысяч авиарейсов, в некоторых областях прервано железнодорожное сообщение, наблюдаются перебои с электроснабжением.