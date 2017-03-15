В Латвии и Литве вспышка «болезни легионеров», есть погибшие

В Латвии в прошлом году зафиксировано 24 случая заболевания легионеллезом, а за первых три месяца этого года - уже восемь, сообщает Rus.Tvnet.

Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии, подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживает семья с новорожденным.

Пока врачи продолжают бороться за жизнь младенца, родители обратились в Госполицию с просьбой оценить действия должностных лиц, ответственных за произошедшее.