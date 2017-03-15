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В Латвии и Литве вспышка «болезни легионеров», есть погибшие

Rus.Postimees.ee
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Капельница | ФОТО: Sille Annuk

В латвийском городе Айзкраукле так называемой болезнью легионеров заразился новорожденный ребенок, а в соседнем Вильнюсе ко вчерашнему дню от этого заболевания умерли уже три человека. В связи с этим на прошлой неделе в столице Литвы была объявлена чрезвычайная ситуация.

В Латвии в прошлом году зафиксировано 24 случая заболевания легионеллезом, а за первых три месяца этого года - уже восемь, сообщает Rus.Tvnet.

Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии, подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез. По информации самоуправления, легионеллез подтвержден у ребенка, которому всего 13 дней от роду. От других жильцов сигналов о заболевании не поступало. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где проживает семья с новорожденным.

Пока врачи продолжают бороться за жизнь младенца, родители обратились в Госполицию с просьбой оценить действия должностных лиц, ответственных за произошедшее.

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