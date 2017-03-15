Что делать с подарочными картами, которые вам не нужны?

Особенно неловко, если, например, вегетарианцу подарили подарочную карту в бургерную, пишет Postimees со ссылкой на Don'tWasteYourMoney. Если выбор подарочной карты оказался неудачным, ее можно использовать другим путем.

Пожертвуйте на благотворительность. Подарочные карты в магазин одежды или книжный магазин можно отдать, например, нуждающимся детям, которые смогут купить для себя новые вещи. Но первоначально следует узнать, принимает ли благотворительный фонд подарочные карты.

Продайть их. Если вы предпочитаете получать в подарок деньги, можно продать подарочные карты в соцсетях или коллегам. Например, 20-евровую подарочную карту можно продать за 10-15 евро - заработаете себе денег и покупатель немного сэкономит на своей запланированной покупке.

Передарите. Подарочную карту можно отдать тому, кому она действительно необходима и кого порадует, или использовать ее в качестве подарка на день рождения, которое вы вскоре собираетесь посетить. Только убедитесь, что получатель воспользуется ею и срок ее действия не истечет к тому моменту.

Верните карту продавцу. Это не всегда увенчается успехом, но попробовать можно. Например, Starbucks принимает назад подарочные карты при наличии чека. Но, чтобы не задеть чувств дарящего карту, этот вариант лучше оставить на самый крайний случай.