В Белом доме назвали доходы Трампа за 2005 год после угроз телеведущей обнародовать их в прессе

В Белом доме решили пойти на такой шаг после того, как журналистка телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что у нее есть налоговая декларация Трампа. Позже в Twitter MSNBC были опубликованы копии документа.

В декларации указывались те же цифры, что и в заявлении Белого дома - 38 миллионов долларов налогов с доходов в размере 150 миллионов долларов. В Белом доме заявили, что «незаконно опубликованные» данные доказывают, что Трамп был «одним из самых успешных бизнесменов мира» и он «не был обязан платить больше налогов, чем требует закон».

Дональд Трамп стал первым за четыре десятилетия кандидатом в президенты США, который отказался публиковать информацию о своих доходах. С момента инаугурации Трампа представители Демократической партии неоднократно пытались убедить конгресс запросить налоговые документы президента из Министерства финансов.

В мае прошлого года газета The Washington Post сообщила, что Трамп не платил налоги в течение двух лет в конце 1970-х годов из-за финансовых потерь его бизнеса. Издание Politico в июне 2016-го написало, что Трамп также не платил налоги в течение двух лет в начале 1990-х годов.

В октябре газета The New York Times сообщила, что Трамп заявил об убытках в размере 916 миллионов долларов в 1995 году. По закону в течение следующих 18 лет он мог по частям компенсировать убытки, недоплачивая налог на прибыль. В штабе Трампа тогда заявили, что документ опубликован в интересах конкурентов и получен незаконно.

В середине февраля 2017 года сообщалось, что более 600 тысяч человек подписало петицию с требованием немедленно опубликовать налоговую декларацию Трампа.